Bremen (dpa) - 1954 porträtiert der alternde Maler Pablo Picasso (1881 bis 1973) in Südfrankreich die damals gerade mal 19 Jahre alte Sylvette - 60 Jahre später ist die in zwei Monaten entstandene Serie Thema in der Kunsthalle Bremen.

Die Ausstellung "Sylvette, Sylvette, Sylvette. Picasso und das Model" startet am 22. Februar. Bis zum 22. Juni werden 200 Fotos und Picasso-Werke zum Thema Maler und Muse gezeigt, darunter 30 Sylvette-Porträts.

Zu einem ersten Rundgang war die heute 79-jährige Sylvette David, eines der letzten lebenden Modelle des Malers, angereist. "Ich bin so begeistert, dass ich fast schockiert bin von so viel Schönheit. Das ist eine großartige Ausstellung", sagte sie.