Tripolis (AFP) In Libyen sind am Donnerstag die Mitglieder der verfassunggebenden Versammlung gewählt worden. Die landesweit rund 1500 Wahllokale wurden jeweils von mindestens 25 Sicherheitskräften bewacht. Sie sollten bis 19.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) geöffnet bleiben. 692 Kandidaten, unter ihnen 73 Frauen, bewarben sich um 58 Sitze. Die Versammlung soll über grundlegende Fragen wie die Struktur der Regierung, den Status von Minderheiten und das islamische Recht der Scharia beraten. Über den Verfassungsentwurf wird dann das Volk in einem Referendum abstimmen.

