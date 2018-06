Sotschi (dpa) - Die russische Protestgruppe Pussy Riot hat trotz mehrerer Festnahmen in der Olympiastadt Sotschi ein neues kremlkritisches Punkvideo veröffentlicht. Der Clip "Putin bringt dir bei, die Heimat zu lieben" ging heute im Internet online. In dem russischsprachigen Lied prangern die Aktivistinnen das beispiellose Polizeiaufgebot am Schwarzen Meer sowie die Rekordausgaben von etwa 37,5 Milliarden Euro für die Olympischen Winterspiele an. Die Winterspiele gelten als Prestigeprojekt von Kremlchef Wladimir Putin.

