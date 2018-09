Kano (AFP) Bei einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram im Nordosten Nigerias sind nach Polizeiangaben 60 Menschen getötet worden. Wie ein Polizeivertreter am Donnerstag sagte, befürchten die Behörden, dass die Opferzahl nach dem Angriff in der Stadt Bama am Mittwochmorgen noch weiter steigen könnte. Auch öffentliche Gebäude seien stark beschädigt worden. Bei Luftangriffen der nigerianischen Armee nach der Attacke wurden den Angaben zufolge zahlreiche Aufständische getötet.

