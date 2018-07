Rio de Janeiro (SID) - Anna-Lena Friedsam (Neuwied) hat das Viertelfinale des WTA-Turniers in Rio de Janeiro verpasst. Die 20-Jährige unterlag am Donnerstag der an Position fünf gesetzten Japanerin Kurumi Nara 0:6, 6:7 (3:7). Zuvor war auch die 22-jährige Dinah Pfizenmaier aus Bochum bei der mit 250.000 Dollar (181.750 Euro) dotierten Hartplatzveranstaltung im Achtelfinale ausgeschieden.