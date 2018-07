Kiew (AFP) Trotz einer vereinbarten Waffenruhe sind am Donnerstag bei neuen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Kiew mindestens 17 Menschen getötet worden. Wie ein AFP-Reporter berichtete, lagen mindestens zehn Leichen mit Schusswunden vor einem Hotel am Rande des Unabhängigkeitsplatzes im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt auf dem Boden. Ein anderer AFP-Reporter sah weitere sieben Leichen in der Eingangshalle eines anderen Hotels, das sich auf der gegenüberliegenden Seite des Protestlagers befindet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.