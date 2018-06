Kiew (AFP) In der Ukraine hat die vereinbarte Waffenruhe keine zwölf Stunden gehalten. Bei schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Kiew wurden am Donnerstag mindestens 27 Menschen getötet. Zeitgleich versuchten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt in dem Konflikt zu vermitteln. Neben anderen Sanktionen erwägt die EU mittlerweile auch ein Waffenembargo gegen die Ukraine.

