New York (AFP) Die US-Modekette Gap zahlt ihren Angestellten einen höheren Mindestlohn als gesetzlich vorgeschrieben. Rund 65.000 Mitarbeiter in den USA würden in diesem Jahr einen Stundenlohn von neun Dollar (6,50 Euro), im kommenden Jahr dann von zehn Dollar bekommen, teilte Gap am Mittwoch mit. So wolle das Unternehmen "geschultes, begeistertes und engagiertes Personal" umwerben - und halten. Den höheren Mindestlohn gibt es demnach für die Angestellten in allen Filialen von Gap sowie der Unternehmenstöchter Banana Republic und Old Navy.

