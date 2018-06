New York (AFP) Der Anfang des Monats vermutlich an einer Überdosis Heroin verstorbene Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman hat praktisch sein gesamtes Vermögen seiner langjährigen Partnerin, Mimi O'Donnell, vermacht. Gleichzeitig legt er in seinem Testament fest, wo sein ältester Sohn Cooper aufwachsen soll, wie die US-Medien am Mittwoch berichteten. Das 13-seitige Testament stammt demnach vom Oktober 2004, damals waren die beiden Töchter von Hoffman und O'Donnell noch nicht geboren.

