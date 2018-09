Washington (AFP) Nordkorea hat den Iran bei den US-Bürgern als das unbeliebteste Land der Welt abgelöst. Nur elf Prozent der Befragten hatten laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup eine positive Meinung von dem stalinistischen Staat. Der Iran lag mit zwölf Prozent zwar kaum weiter vorn, verbesserte sich jedoch gegenüber dem Vorjahr um drei Prozentpunkte. Russland verlor am deutlichsten in der Umfrage: Nur 34 Prozent der gut tausend Befragten hatten eine gute Meinung von dem Land. Dies war ein Minus von zehn Prozentpunkten.

