Kabul (AFP) In traditionelle Burkas gehüllte Taliban-Kämpfer haben am Freitag einen Anschlag auf die afghanische Polizei verübt. Bei dem Anschlag auf das Hauptquartier der Polizei im Bezirk Sarobi, rund 50 Kilometer östlich von Kabul, wurden nach Polizeiangaben ein Polizist getötet und drei weitere verletzt. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich demnach vor dem Eingang des Gebäudes mit einem Kleinlaster in die Luft. Daraufhin stürmten drei weitere Attentäter in Burkas in den Innenhof des Gebäudes und schossen dort auf Einsatzkräfte von Polizei und Armee. Sie wurden später getötet.

