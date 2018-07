Frankfurt/Main (dpa) - Gewinne an den internationalen Börsen haben den Dax am Freitag wieder vorangebracht. Der Leitindex stieg im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 9632 Punkte. Tags zuvor hatten noch Konjunktursorgen und die Ungewissheit über die Zinswende in den USA die Börse belastet.

Der MDax legte um 0,19 Prozent auf 16 806 Punkte zu. Für den TecDax ging es um 0,46 Prozent auf 1266 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand prozentual kaum verändert bei 3123 Punkten.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich einmal mehr auf die laufende Berichtssaison. Beim Blick auf die Kurstafel fiel vor allem der deutliche Kursverlust bei den Aktien der SGL Group auf, die nach einem enttäuschenden Gewinnausblick um mehr als fünf Prozent absackten und damit der mit Abstand schwächste Wert im MDax waren.