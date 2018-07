Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vor dem G20-Gipfel am Wochenende sehr träge gezeigt.

Der Dax bewegte sich am Vormittag größtenteils seitwärts um seinen Vortagesschlussstand und stand am Mittag unverändert bei 9618 Punkten.

Damit steuert der Leitindex auf eine leicht negative Wochenbilanz zu. Auch der MDax bewegte sich ebenfalls kaum vom Fleck und notierte 0,02 Prozent höher bei 16 7780 Punkten.

Für den TecDax ging es um 0,27 Prozent auf 1264 Punkte nach oben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,04 Prozent auf 3120 Punkte.

Jens Klatt, Chefanalyst von DailyFX, schrieb die aktuelle Lethargie dem am Wochenende anstehenden Treffen der 20 weltgrößten Wirtschaftsnationen (G20) zu.

Der Markt erhoffe sich auf dem Gipfel Aussagen zu den derzeitigen Problemen der Schwellenländer und ihrer attackierten Währungen, sagte Klatt im Gespräch mit dpa-AFX.

Deshalb nähmen viele Investoren im Vorfeld eine abwartende Haltung ein. Andere Börsianer begründeten die geringen Kursausschläge mit dem sogenannten kleinen Verfall an den Terminmärkten. Wenn Optionsgeschäfte verrechnet werden, fehlt es am Aktienmarkt oft an einem klaren Trend.

Unter den Einzelwerten fielen vor allem die deutlichen Kursverluste bei den Aktien der SGL Group auf, die nach einem enttäuschenden Gewinnausblick um 6,48 Prozent absackten und damit der mit Abstand schwächste Wert im MDax waren. Im TecDax gaben die Papiere von Pfeiffer Vacuum wegen schwacher Zahlen um 1,28 Prozent nach und waren damit das Index-Schlusslicht.

Im Dax fielen die Papiere der Allianz um 0,58 Prozent. Europas zweitgrößter Versicherer Axa verdiente 2013 weniger als erwartet und belastete damit auch die Titel des deutschen Branchenkollegen. Aktien des Halbleiterproduzenten Infineon gewannen 0,74 Prozent. Ein Händler verwies auf die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Computerherstellers Hewlett-Packard.