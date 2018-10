Berlin (AFP) Der Mindestlohn in der Fleischindustrie soll schon bald gesetzlich festgezurrt werden. In der kommenden Woche werde die Bundesregierung die Aufnahme der Branche in das Arbeitnehmerentsendegesetz auf den Weg bringen, erklärten am Freitag die Arbeitsmarktexperten der Unionsfraktion, Karl Schiewerling und Wilfried Oellers (beide CDU). Dieser Vorgang führt dazu, dass die Vereinbarung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern allgemeinverbindlich wird. Der Mindestlohn gilt dann für alle Beschäftigten der Branche, auch wenn sie etwa bei einem ausländischen Unternehmen unter Vertrag sind. Die Aufnahme ins Entsendegesetz erfolgt über eine Rechtsverordnung.

