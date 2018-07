Leipzig (AFP) Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in den ostdeutschen Bundesländern seit 1992 um rund 1,2 Millionen zurückgegangen. Das berichtete die "Leipziger Volkszeitung" am Freitag unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit. Der Rückgang von knapp 6,7 auf 5,5 Millionen entspreche einem Minus von rund 17,6 Prozent. In Westdeutschland stieg demnach die Beschäftigung im selben Zeitraum um 1,1 Millionen an, was einem Anstieg um 4,9 Prozent auf 23,7 Millionen entspreche.

