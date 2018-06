Nürnberg (AFP) Vor allem helfende Berufe genießen bei den Deutschen großes Vertrauen. Einer am Freitag in Nürnberg veröffentlichten Umfrage des GfK-Vereins zufolge liegen an der Spitze der Rangliste Feuerwehrleute, denen 97 Prozent vertrauen. Es folgten Krankenschwestern und -pfleger mit 95 Prozent. Auf den weiteren Plätzen landeten Piloten (91 Prozent) sowie Ärzte und Apotheker (je 88 Prozent).

