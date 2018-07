Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Lufthansa hat den massiven Streik des Sicherheitspersonals am Flughafen Frankfurt am Main als "vollkommen inakzeptabel" kritisiert. Der Streik sei aus Sicht der Lufthansa "wissentlich" auf einen der verkehrsreichsten Tage gelegt worden und sei damit "vollkommen unverhältnismäßig", erklärte die Fluggesellschaft am Freitag. Sie forderte die Politik zum Handeln auf: Diese müsse Rahmenbedingungen schaffen, damit solche Konflikte nicht auf dem Rücken tausender unbeteiligter Menschen ausgetragen würden. Wenn dieses Gewerkschaftsverhalten Schule mache, "können wir einen kontinuierlichen Flugbetrieb in Deutschland nicht mehr gewährleisten", warnte die Fluggesellschaft.

