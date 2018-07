Berlin (AFP) Die Abgeordneten des Bundestags bekommen künftig deutlich mehr Geld: Der Bundestag billigte am Freitag die umstrittene Anhebung der Diäten. Sie sollen bis zum Jahreswechsel in zwei Schritten um rund zehn Prozent auf 9082 Euro im Monat steigen. Damit folgt das Parlament der Empfehlung einer Expertenkommission, die Bezahlung von Abgeordneten an der von Bundesrichtern auszurichten.

