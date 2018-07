Kiew (AFP) Die Vertreter der ukrainischen Protestbewegung des Maidan haben am Freitag grünes Licht für die Unterzeichnung eines vorläufigen Abkommens mit der Regierung in Kiew gegeben. Der sogenannte Maidan-Rat habe nach einem Gespräch mit mehreren Oppositionsführern sowie Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seinem polnischen Kollegen Radoslaw Sikorski der Vereinbarung zugestimmt, hieß es aus Delegationskreisen in der ukrainischen Hauptstadt und von Seiten des Auswärtigen Amts in Berlin via Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Anführer der Protestbewegung, Oleg Tiagnibok, bestätigte laut der Nachrichtenagentur Interfax, dass der Maidan-Rat eingewilligt habe.

