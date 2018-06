Frankfurt/Main (AFP) Am Frankfurter Flughafen müssen Reisende am Freitag wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals mit Verzögerungen und Flugausfällen rechnen. Die Gewerkschaft verdi rief die rund 5000 Mitarbeiter in der Personenkontrolle, Frachtkontrolle und der Flughafensicherheit auf, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 23.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Verdi will mit dem Streik ihrer Forderung nach einem einheitlichen Stundenlohn von 16 Euro für die Angestellten im Bereich des Luftsicherheitsgesetzes Nachdruck verleihen.

