Berlin (AFP) Das Auswärtige Amt fordert zur Stabilisierung der Ukraine mehr Geld aus der EU: "Wenn wir die pro-europäischen Kräfte dauerhaft stabilisieren wollen, dann wird sich die EU auch finanziell zu engagieren haben", sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Die bislang in Aussicht gestellte Unterstützung aus Brüssel sei nicht ausreichend. Durch das EU-Freihandelsabkommen mit der Ukraine, das im November geplatzt war, hätte die ukrainische Wirtschaft etwa 500 Millionen Euro an Einfuhrzöllen gespart.

