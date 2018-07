Kiew (dpa) - Der russische Vermittler Wladimir Lukin hat sich in die Krisengespräche in der Ukraine eingeschaltet. Das berichtet die russischen Nachrichtenagentur Itar-Tass unter Berufung auf die Beraterin des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, Anna German. An dem Treffen Janukowitschs mit den Außenministern aus Deutschland und Polen, Frank-Walter Steinmeier und Radoslaw Sikorski nahmen auch Oppositionsvertreter teil. Das Parlament in Kiew hatte am Abend das Ende des Einsatzes gegen Regierungskritiker beschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.