Frankfurt/Main (AFP) Der Warnstreik des Sicherheitspersonals am Flughafen Frankfurt am Main hat massive Folgen. Der Flughafenbetreiber Fraport rief Reisende am Freitagmittag auf, bis auf weiteres nicht mehr zum Airport zu kommen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen könnten nach jetzigem Stand nicht mehr erfolgen, sagte ein Unternehmenssprecher. Durch die Arbeitsniederlegungen war es vor den Kontrollstellen zu langen Schlangen gekommen.

