Brüssel (AFP) Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), sieht die Krise in der Ukraine auch nach dem Abkommen zwischen Regierung und Opposition noch nicht ausgestanden. "Ich begrüße das Abkommen, auch wenn der Weg zum Wiederaufbau von Vertrauen und Stabilität nicht einfach sein wird", erklärte Schulz am Freitag in Brüssel. Das Abkommen bringe jedoch die Hoffnung, dass die Ukraine "das Schlimmste verhindert hat: eine Eskalation der Gewalt und mehr Tote".

