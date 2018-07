Kiew (AFP) Die europäischen Vermittler haben ihre Verhandlungen in Kiew über eine politische Lösung der Krise in der Ukraine am frühen Freitagmorgen vorübergehend unterbrochen. In Delegationskreisen war von "sehr schwierigen" Verhandlungen die Rede. Sie seien die ganze Nacht über gelaufen. Im Laufe des Vormittags sollten die Gespräche mit Regierung und Opposition aber wieder aufgenommen werden.

