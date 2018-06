Frankfurt/Main (AFP) Am Ende ging nichts mehr für tausende Passagiere: Am Frankfurter Flughafen wurden die Sicherheitskontrollen der Passagiere am Freitag wegen eines massiven Warnstreiks eingestellt. Reisende konnten ihre Flieger deshalb nicht mehr erreichen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stürzte Deutschlands größten Airport mit dem ganztägigen Warnstreik ins Chaos - und zog sich damit den Zorn von Fluggesellschaften und Flughafen-Betreiber zu.

