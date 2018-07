Köln (SID) - Die Krefeld Pinguine haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Platz zurückerobert. Drei Tage nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen die Kölner Haie (2:6) gewann der zweimalige Meister 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen bei den Augsburger Panthern. Mit 86 Punkten hat Krefeld weiterhin großen Rückstand auf Spitzenreiter Hamburg Freezers (93), der am Freitag nicht im Einsatz war.

Hinter Krefeld zurück fielen die Grizzly Adams Wolfsburg (85) durch ein 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen bei den Iserlohn Roosters. Die Kölner Haie (83) verpassten den Sprung auf Rang zwei nach einer 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)-Niederlage bei den Straubing Tigers.

Weiter auf dem Vormarsch sind die Eisbären Berlin. Der Meister feierte einen 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)-Erfolg gegen die Schwenninger Wild Wings und hat damit vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Berlin (67) hat als neuer Tabellenzehnter gute Aussichten auf die Teilnahme an den Vor-Play-offs.

Trainerlegende Hans Zach und seine Adler Mannheim unterlagen nach Verlängerung 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) bei Red Bull München. Die Gastgeber (77) liegen als Siebter weiter direkt hinter den Kurpfälzern (80), die den letzten Play-off-Viertelfinalplatz belegen. Die Thomas Sabo Ice Tigers (80) mussten sich dem ERC Ingolstadt (75) nach einem schwachen Mitteldrittel 3:5 (1:1, 2:4, 0:0) geschlagen geben.

In Augsburg schoss Joel Perrault die Krefelder im Shootout als letzter der sechs Schützen zum Sieg. Köln führte in Straubing lange, doch Marcel Brandt (54.) glich aus und Kristopher Beech traf 57 Sekunden vor Schluss zum Sieg der Gastgeber (60.). Für die Haie trafen Christopher Minard (33.) und Rok Ticar (7.), der bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi für Tschechien aufgelaufen war. Den Ingolstädter Sieg gegen Wolfsburg brachte im Penaltyschießen Chris Conolly unter Dach und Fach.