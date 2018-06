Paris (AFP) Frankreich gründet ein neues staatliches Bergbauunternehmen, das auch im Ausland nach Bodenschätzen suchen soll. Das kündigte Industrieminister Arnaud Montebourg am Freitag in der Tageszeitung "Le Parisien" an. "Es geht zunächst darum, unseren Boden zu erkunden und zu erschließen", sagte der Sozialist. Auch in französischen Überseegebieten wie Französisch-Guyana, wo es viel Gold gebe, solle die Nationale Bergbaugesellschaft Frankreichs (CMF) aktiv werden.

