Sankt Petersburg (SID) - Mit Sorge beobachtet Sportdirektor Dietmar Beiersdorfer vom russischen Fußball-Erstligisten Zenit St. Petersburg die Entwicklungen bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Hamburger SV. "Ich bin gut informiert und verfolge das Geschehen beim HSV. Der Klub ist zuletzt in eine sehr, sehr schwierige Situation geraten, das tut mir sehr leid. Das Image und die Reputation des HSV sind durch die Negativ-Schlagzeilen sehr angekratzt", sagte der 50-Jährige beim "Gazprom Google+ Hangout" im Vorfeld des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund.

Natürlich sei er mit Hamburg noch eng verbunden. "Wir haben unser Haus und unsere Freunde da", sagte Beiersdorfer, der von 2003 bis 2009 als Sportdirektor in Hamburg tätig war. Nach Differenzen mit dem damaligen Vorstands-Boss Bernd Hoffmann wurde sein Vertrag vorzeitig aufgelöst.

Angesichts der problematischen Tabellensituation des HSV setzt Beiersdorfer auf Mirko Slomka: "Ich hoffe, dass der neue Trainer positive Impulse setzen kann und dies dazu beiträgt, das Sportliche wieder in den Vordergrund zu rücken", meinte der Ex-Profi, für den das Bundesliga-Duell der abstiegsbedrohten Hanseaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den BVB in doppelter Hinsicht im Fokus steht.

Abschließend merkte Beiersdorfer mit einem Lächeln an: "Die Entscheidungsträger müssen sich zusammenraufen und eine Linie finden. Wenn alles nicht hilft, dann komme ich irgendwann vielleicht zurück."

In den Duellen in der Königsklasse liege die Favoritenrolle bei Borussia Dortmund. "Das Team hat in Russland einen sehr guten Ruf. Der BVB hat sehr gute Einzelspieler und kommt über seine mannschaftliche Geschlossenheit. Es ist eine große Herausforderung für unseren Klub und unsere Mannschaft. Trotzdem sind wir optimistisch und werden alles dafür tun, um in die nächste Runde einzuziehen", sagte Beiersdorfer.

Die Bundesliga sei zurzeit die beste Liga der Welt, ergänzte der ehemalige Münchner Profi Anatoli Timoschtschuk. "Borussia Dortmund und Bayern München standen zuletzt im Champions-League-Finale. Alles ist auf einem Top-Level. Aber wir sind sehr heimstark, und unsere Stärken liegen insbesondere in unserer schnellen sowie technisch versierten Offensive. Ein weiteres Plus ist unser großes Kämpferherz."