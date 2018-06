Santiago de Chile (SID) - Der ehemalige Leverkusener Bundesliga-Profi Arturo Vidal vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin führt das 19-köpfige Aufgebot der chilenischen Nationalmannschaft für das Länderspiel am 5. März in Stuttgart gegen Deutschland an. Im Kader steht auch Torjäger Alexis Sanchez vom FC Barcelona.

Keiner der nominierten Spieler spielt in der chilenischen Liga. Ein weiterer Abwehrspieler und ein zweiter Torhüter sollen zu einem späteren Zeitpunkt den Kader komplettieren.

Bei der WM in Brasilien müssen sich die Chilenen in der Gruppenphase mit Welt- und Europameister Spanien, Vize-Weltmeister Niederlande und Australien auseinandersetzen.