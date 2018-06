Leverkusen (SID) - Teamchef Sami Hyypiä von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht trotz der jüngsten Niederlagenserie optimistisch in die Begegnung am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg. "Ich habe einen guten Eindruck von der Mannschaft. Jeder weiß: Selbstmitleid bringt uns jetzt überhaupt nichts. Wir müssen die positiven Dinge mitnehmen, daraus Selbstvertrauen schöpfen und mit neuem Elan in Wolfsburg 100 Prozent Leistung bringen", sagte der 40-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz.

Der Tabellenzweite hatte zuletzt drei Heimniederlagen in DFB-Pokal, Bundesliga und Champions League innerhalb von einer Woche hinnehmen müssen. Hyypiä kann bei den Niedersachsen nicht auf den gesperrten Emre Can (5. Gelbe Karte) sowie den langzeitverletzten Robbie Kruse (Kreuzbandriss) zurückgreifen. "Wir werden nicht den Panikknopf drücken. Wir alle im Verein müssen gemeinsam aus dieser Situation herauskommen und alles rausholen, was in uns steckt", äußerte der finnische Ex-Nationalspieler.

Möglicherweise wird der 17 Jahre alte Ex-Wolfsburger Julian Brandt in der Bayer-Anfangsformation stehen. Hyypiä wollte sich am Freitag öffentlich aber noch nicht festlegen: "Jeder Spieler muss sich bei uns mit eigener Leistung den Platz in der Startelf verdienen. Julian hat zuletzt sehr gute Sachen gezeigt und ist nach seinen Einwechslungen gut reingekommen. Es kann deshalb sein, dass er in Zukunft in der Startelf steht. Ob es schon Samstag soweit ist, entscheiden wir kurzfristig."