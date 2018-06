Manchester (SID) - Stürmerstar Wayne Rooney hat beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United einen neuen Mega-Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben. Der 28-Jährige soll Medienberichten zufolge künftig 360.000 Euro pro Woche verdienen - das ergäbe ein Jahresgehalt von 18,72 Millionen Euro. Der Nationalstürmer war 2004 vom FC Everton zu United gewechselt.

Rooney, dessen ursprünglicher Vertrag zum Ende der Saison 2014/15 ausgelaufen wäre, hat in 430 Spielen für die Red Devils 208 Tore erzielt, der Vereinsrekord der Legende Bobby Charlton (249) ist nicht mehr fern und dürfte in den kommenden Jahren fallen. Vor Rooney liegen zudem noch Denis Law (237) und Jack Rowley (211), United-Torjäger in den 40er und 50er Jahren.

"Ich bin hier, seit ich 18 bin, und dieser Vertrag läuft, bis ich Mitte 30 bin. Das heißt, ich habe dann fast meine gesamte Karriere bei United verbracht", sagte Rooney in einem Interview auf seiner Homepage: "Ich hatte hier viele ganz besondere Momente - und ich hoffe, es wird viele weitere geben." Rooney hat mit United unter anderem die Champions League und Klub-WM (2008) gewonnen, außerdem fünfmal die Meisterschaft.

Teammanager David Moyes, der angesichts einer sehr schwachen Saison und dem siebten Tabellenplatz in der Premier League stark in der Kritik steht, begrüßte die Entscheidung. Moyes hatte Rooney 2003 selbst in Everton zum Profi-Debüt verholfen. "Ich bin begeistert", sagte der 50-Jährige, "Wayne hat nun eine Riesenchance, eine Legende in diesem Verein zu werden, der eine so große Geschichte hat."