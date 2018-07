Nürnberg (SID) - Mittelfeldspieler Timo Gebhart gehört trotz seines Ausrasters von Augsburg dem Kader des Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg für das Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig an. "Wir haben miteinander geredet. Ich hoffe, dass er es das nächste Mal besser macht und länger spielt", sagte Club-Trainer Gertjan Verbeek am Freitag.

Eventuell spielt der 24-Jährige sogar von Beginn an. Zumindest im Training am Donnerstag hatte er der A-Elf angehört. Dafür müsste Robert Mak weichen.

Gebhart war beim 1:0 der Franken am vergangenen Sonntag beim FCA in der zweiten Hälfte eingewechselt worden, kurz vor Schluss hatte ihn Verbeek aber wieder vom Feld genommen. Gebhart stürmte daraufhin wutentbrannt in die Kabine und trat gegen eine Werbebande.

Mike Frantz steht nach überstandener Wadenprellung wieder zur Verfügung. Verzichten müssen die Nürnberger weiter auf Makato Hasebe. Der Japaner hat zwar nach einer Knieverletzung wieder das Training aufgenommen, aber noch Rückstand. Ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von José Campana (muskuläre Probleme).

Beim Spiel gegen den Tabellenletzten Braunschweig liege "der Druck das erste Mal bei uns", sagte Verbeek: "Mal sehen, wie die Spieler damit umgehen. Wenn wir denken, dass es leicht wird, haben wir schon verloren. Wenn wir unsere Leistung bringen, haben wir gute Chancen auf drei Punkte."

Nürnberg, in der Hinrunde noch sieglos, hat drei von vier Spielen der Rückrunde gewonnen.