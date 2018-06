Hongkong (AFP) Der Moderiese Esprit ist im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahrs wieder ins Plus zurückgekehrt. Von Juli bis Dezember machte das in Hongkong notierte Unternehmen einen Gewinn von umgerechnet 8,9 Millionen Euro, wie Esprit am Freitag mitteilte. Der Umsatz lag demnach bei 1,2 Milliarden Euro. Der Modekonzern schloss Filialen, straffte die Belieferung der Läden und präsentierte den Kunden zudem einen besseren Mix.

