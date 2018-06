Moskau (dpa) - Fast zwei Jahre nach Massenprotesten gegen Kremlchef Wladimir Putin hat ein Gericht in Moskau acht Oppositionelle schuldig gesprochen. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass die sieben Männer und eine Frau zu gewaltsamen Ausschreitungen in Moskau maßgeblich beigetragen hätten. Das Strafmaß steht noch nicht fest. Den Verurteilten drohen zwischen fünf und sechs Jahren Straflager. Vor dem Gerichtssaal demonstrierten rund 400 Menschen trotz eines Verbots. Es gab mehr als 50 Festnahmen, wie Medien berichten.

