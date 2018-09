Washington (dpa) - Trotz massiver Proteste aus Peking hat US-Präsident Barack Obama ein neues Treffen mit dem Dalai Lama anberaumt. Die im Weißen Haus geplante Begegnung stößt auf scharfe Kritik der chinesischen Führung, die vor "schweren Schäden" für die Beziehungen warnte.

Zuletzt waren die beiden Friedensnobelpreisträger im Juli 2011 zusammengetroffen.

Zu dem auf rund eine Stunde angesetzten Gespräch wollte Obama den Dalai Lama als "international respektierten religiösen und kulturellen Führer" begrüßen, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Caitlin Hayden.

China protestierte gegen den Empfang des exilierten religiösen Oberhauptes der Tibeter. Die Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Hua Chunying, forderte Obama auf, das Treffen "sofort" abzusagen. Es sei eine "grobe Einmischung" in Chinas innere Angelegenheiten. Peking sei in Washington vorstellig geworden.

Die Sprecherin des chinesischen Außenamts beschrieb den Dalai Lama als "politische Figur" und warf ihm "separatistische Aktivitäten unter dem Deckmantel der Religion" vor. Die USA dürften ihm keine Plattform für seine "anti-chinesischen Aktivitäten" bieten. "Kein Land hat das Recht, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen", sagte Hua Chunying. "Es wird die Beziehungen zwischen China und den USA schwer schädigen."

Die Tibeter wehren sich seit den 1950er Jahren gegen die chinesische Fremdherrschaft. Der 78 Jahre alte Dalai Lama gilt als Sinnbild ihres gewaltlosen Widerstands. Peking wirft ihm seit Jahren vor, die tibetischen Unabhängigkeitsbestrebungen zu unterstützen. Der Religionsführer beharrt dagegen darauf, dass er lediglich einen friedlichen Übergang zur Autonomie für alle Tibeter will.

Die USA unterstützten den "mittleren Weg" des Dalai Lama, die Tibeter weder in die Unabhängigkeit zu führen noch ihre Anpassung an China voranzutreiben, teilte Sprecherin Hayden mit. Washington erkenne Tibet zwar als Teil Chinas an, sorge sich aber über wachsende Spannungen und die sich verschlechternde Lage der Menschenrechte in von Tibetern bewohnten Gebieten. Die USA wollten China deshalb weiterhin zu einem Dialog mit dem Dalai Lama oder seinen Vertretern ohne Bedingungen drängen, sagte Hayden.

Im November 2012 hatte sich der Dalai Lama bereits in einem Brief an den wiedergewählten Obama gewandt und ihn um Vermittlung in der Tibet-Frage gebeten. 2011 hatte China bereits ähnlich empört auf Obamas Begegnung mit ihm reagiert und den US-Präsidenten auch schon vorher vergeblich aufgefordert, das Treffen abzusagen.

