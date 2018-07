Mogadischu (dpa) - Islamisten haben in der somalischen Hauptstadt Mogadischu offenbar den Präsidentenpalast angegriffen. Der UN-Sondergesandte in Somalia, Nick Kay, schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, Präsident Hassan Sheikh Mahmud habe ihm mitgeteilt, er sei unverletzt. Jedoch gebe es Tote. Er verurteile diesen Terrorismus aufs Schärfste, hieß es in dem Tweet des Präsidenten. Auf dem Gelände des Palastes werde noch gekämpft, hieß es in Berichten. Vermutlich sei die radikalislamische Miliz Al-Shabaab für die Attacke verantwortlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.