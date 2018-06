Stockholm (dpa) - Die schwedische Prinzessin Madeleine hat eine Tochter zur Welt gebracht. Das Baby kam in der Nacht in New York zur Welt, wie das Königshaus auf seiner Webseite mitteilte. Mutter und Tochter gehe es gut. Die jüngere Schwester von Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihr Mann, der amerikanische Geschäftsmann Christopher O'Neill, leben in den Vereinigten Staaten. Es ist das zweite Enkelkind für Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia. Erste Enkelin ist die knapp zwei Jahre alten Estelle, Tochter von Kronprinzessin Victoria und ihrem Mann Prinz Daniel.

