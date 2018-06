Bayreuth (dpa) - Eva Wagner-Pasquier will sich aus der Leitung der Bayreuther Festspiele zurückziehen. Festspielsprecher Peter Emmerich bestätigte einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Nordbayerischer Kurier".

Die 68-Jährige habe "die Gesellschafter darum gebeten, von 2015 an als Beraterin und nicht mehr in der Geschäftsführung tätig zu sein", sagte Emmerich in Bayreuth. Es müsse nun abgewartet werden, ob die Gesellschafter dieser Bitte nachkämen.

Mit ihrer Halb-Schwester Katharina Wagner (35) leitet Wagner-Pasquier die Festspiele seit September 2008. Katharina Wagner sei es "sehr wichtig", dass ihre Schwester weiterhin bei den Feststpielen eingebunden bleibe, betonte Emmerich.