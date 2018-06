Sotschi (SID) - Shorttracker Victor Ahn hat bei den Winterspielen in Sotschi mit dem Sieg mit der russischen 5000-m-Staffel seine insgesamt sechste olympische Goldmedaille gewonnen. Für den 28-Jährigen war es am Schwarzen Meer bereits der dritte Sieg nach den Erfolgen über 1000 m und kurz zuvor über 500 m. Für sein Heimatland Südkorea hatte er 2006 in Turin dreimal ganz oben auf dem Treppchen gestanden. Unter den erfolgreichsten Sportlern bei Winterspielen aller Zeiten nimmt Ahn mit zusätzlich zweimal Bronze den vierten Platz ein. Silber hinter Russland holten sich die USA vor China. Eine deutsche Staffel war nicht am Start.