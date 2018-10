Berlin (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat ein strenges Anti-Doping-Gesetz angekündigt. "Sowohl der Besitz als auch die Anwendung von Doping-Mitteln sollen unter Strafe gestellt werden", sagte er der "Bild"-Zeitung.

"Es droht gedopten Sportlern also künftig nicht mehr nur die Wettkampfsperre, sondern das Gefängnis." Sportler und Doping-Ärzte müssten mit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren rechnen. Ein Gesetzentwurf solle noch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium vorgelegt werden.

Unter Strafe gestellt werden solle schon der Besitz geringer Mengen von Dopingmitteln, und zwar für die Zeit von Wettkämpfen und auch die Vorbereitungs- und Trainingszeit. "Wir sind es der Mehrheit der ehrlichen Sportler schuldig, endlich zu handeln", sagte Maas.

Ein Sprecher des für Sport zuständigen Bundesinnenministeriums sagte am Freitag in Berlin, es gehe um komplizierte Regelungen. Neben strafrechtlichen gebe es etwa auch arzneimittelrechtliche Aspekte. Deswegen solle auch das Gesundheitsministerium einbezogen werden.

Zu dem in Sotschi bekanntgewordenen auffälligen Dopingtest im deutschen Olympia-Team äußerte sich die Bundesregierung auf Nachfragen vorerst nicht.