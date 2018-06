Krasnaja Poljana (dpa) - Biathlon-Cheftrainer Uwe Müssiggang sieht ein Nahrungsergänzungsmittel als Ursache für die positive A-Probe im deutschen Olympia-Team.

"Es soll sich um ein Nahrungsergänzungsmittel handeln, das keinerlei leistungsfördernde Wirkung hat", sagte Müssiggang der Nachrichtenagentur dpa vor dem Staffelrennen der Frauen in Krasnaja Poljana.

Nach dpa-Informationen war Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle in der A-Probe positiv auf ein verbotenes Mittel getestet worden, das Resultat der B-Probe war noch nicht bekannt. Das deutsche Team wollte zunächst den Namen des betroffenen Athleten nicht nennen.

Coach Müssiggang sagte zu dem Fall: "Wir weisen die Mädels immer wieder darauf hin, dass sie so etwas nicht nehmen sollen. Was mich so ärgert, ist die Dummheit."