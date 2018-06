Sotschi (dpa) - Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle ist nach dpa-Informationen bei den Winterspielen in Sotschi positiv auf ein verbotenes Mittel getestet worden.

Das deutsche Team hatte zuvor ein von der Norm abweichendes Ergebnis der A-Probe bei einem deutschen Olympia-Teilnehmer bestätigt, will aber vor Analyse der B-Probe keinen Namen bekanntgeben. Sachenbacher-Stehle war zuvor nicht für die Damen-Staffel nominiert worden.

Im Massenstart-Wettbewerb von Sotschi war sie als Vierte knapp an einer Medaille vorbeigelaufen. Für DOSB-Präsident Alfons Hörmann beeinträchtigt der positive Test nicht das sportliche Fazit des Teams. "Es ändert jetzt aus meinem Verständnis nichts an der Olympia-Bilanz, weil in dem Fall eine Athletin betroffen ist, die keine Medaille gewonnen hatte", sagte Hörmann am Freitag. Der DOSB muss nun abwarten, bis die Disziplinarkommission des Internationalen Olympischen Komitees eine Entscheidung trifft. Ob dies noch im Laufe des Freitags der Fall sein wird, blieb zunächst offen.

Das erste Gold am drittletzten Wettkampftag der Spiele sicherte sich Freestylerin Marielle Thompson aus Kanada im Skicross der Damen. Anna Wörner verletzte sich bei einem schweren Sturz im Viertelfinale am Knie. Sie erlitt einen Schienbeinkopfbruch und riss sich ein Kreuzband. Zuvor war Heidi Zacher in ihrem Achtelfinale Dritte geworden und ausgeschieden.

Vor den letzten 16 Entscheidungen in Sotschi fiel das deutsche Olympia-Team in der Länderwertung mit unverändert achtmal Gold sowie je viermal Silber und Bronze auf den vierten Rang zurück. Angeführt wird der Medaillenspiegel von Norwegen (10/4/7) vor Kanada (8/10/4) und den USA (8/6/11). Kurs auf ihre dritte Medaille bei den Winterspielen am Schwarzen Meer nimmt derweil Maria Höfl-Riesch in ihrem letzten Olympia-Rennen. Nach dem ersten Durchgang des Slaloms belegte sie mit 49 Hundertstelsekunden Rückstand auf die Amerikanerin Mikaela Shiffrin Rang zwei.

Einen Tag nach der Eiskunstlauf-Entscheidung für die Russin Adelina Sotnikowa sorgte das Urteil des Preisgerichts weiter für Ärger. Das südkoreanische Blatt "Korea Times" fragte "Skandal oder Eislauf?", der italienische "Corriere dello Sport" wertete das Urteil als "Unrecht". Sotnikowa hatte die in der Kür ebenfalls fehlerfrei laufende Kim Yu-Na aus Südkorea auf den zweiten Platz verwiesen.

Felix Neureuther liegt vor dem Olympia-Slalom am Samstag weiter im Plan. Er habe am Donnerstag ohne Zwischenfall völlig normal trainieren können, sagte ein Sprecher des Deutschen Skiverbands. Neureuther hat bei Olympia mit den Folgen eines Autounfalls zu kämpfen, der ihm vor einer Woche auf der Anreise zum Münchner Flughafen passierte.

Ohne Claudia Nystad bestreiten die Langläuferinnen zum Abschluss der nordischen Ski-Wettbewerbe in Krasnaja Poljana das Rennen über 30 Kilometer. Die Oberwiesenthalerin liegt seit Donnerstag mit einem fiebrigen Infekt im Bett. So gehen Katrin Zeller und Nicole Fessel als einzige Deutsche in das Massenstartrennen im freien Stil. Weiter ungewiss ist der Start von Amelie Kober beim abschließenden Olympia-Wettbewerb der Snowboarder wegen einer Armverletzung. Erst kurz vor dem Rennen am Samstag werde man über einen Einsatz entscheiden, sagte Sportdirektor Stefan Knirsch.