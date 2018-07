Panama-Stadt (AFP) Nach einer zweiwöchigen Unterbrechung wegen Streits über enorme Mehrkosten sind die Ausbauarbeiten am Panamakanal wieder aufgenommen worden. Das Baukonsortium GUPC schickte seine Arbeiter am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zurück auf die Baustelle. Der Direktor der Kanalbehörde, Jorge Quijano, bestätigte, das Projekt laufe wieder. Ein Gewerkschaftsvertreter erklärte, am Freitag sollten sämtliche Arbeiter wieder auf der Baustelle tätig werden.

