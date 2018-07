Rom (dpa) - Italiens designierter Ministerpräsident Matteo Renzi (39) will seine Regierung möglicherweise noch heute und damit einen Tag früher als geplant vorstellen.

In Rom wird erwartet, dass Renzi im Laufe des Tages das Amt des Regierungschefs formell annimmt und nach einem Gespräch mit Staatspräsident Giorgio Napolitano sein Kabinett präsentiert. "Wir schließen das heute ab", sagte Lorenzo Guerini von Renzis Regierungspartei PD (Partito Democratico) dem TV-Newskanal SkyTG24 zu den Koalitionsverhandlungen.

Renzi könnte am Samstag als jüngster Regierungschef der italienischen Republik vereidigt werden. Nach einer Regierungserklärung würde er sich dann am Montag oder Dienstag den erforderlichen Vertrauensabstimmungen in beiden Parlamentskammern stellen. Renzi hat bereits eine Reihe von Reformen für die nächsten Monate angekündigt.

Der PD-Chef und bisherige Bürgermeister von Florenz hatte in der Nacht noch mit Angelino Alfano von der kleinen Mitte-Rechts-Partei NCD über das Programm und die Ministerposten der Regierung verhandelt. Dabei ging es Medienberichten zufolge vor allem um die Frage, ob Alfano wie zuletzt in der Regierung unter Enrico Letta Vize-Regierungschef und Innenminister bleibt oder einen der Posten aufgibt.

Ein besonderes Augenmerk gilt Renzis Wahl des Wirtschaftsministers. Denn er dürfte als wesentliches Anliegen die Lockerung der EU-Sparpolitik verfolgen.