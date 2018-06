Sotschi (AFP) Der angebliche Besuch eines Wolfs bei der US-Rodlerin Kate Hansen in Sotschi war ein Scherz. Während seiner täglichen Show beim US-Sender ABC enthüllte Moderator Jimmy Kimmel am Donnerstag (Ortszeit), wie er mit Hilfe von Hansen den "Besuch" nachstellte und auf Video bannte. Demnach schickte ihm die Athletin Fotos vom Flur ihres Hotels, der dann in einem Studio in Los Angeles nachgebaut wurde. Den Wolf allerdings gibt es tatsächlich - es handelt sich um den Hollywood-Veteran Rugby, der eigens für Filmaufnahmen abgerichtet wurde und nun Kimmel in seinem Studio besuchte.

