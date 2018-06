Moskau (AFP) Ein Moskauer Gericht hat am Freitag acht Angeklagte wegen gewalttätiger Ausschreitungen während einer Demonstration gegen Präsident Wladimir Putin schuldig gesprochen. Ihnen drohen damit bis zu sechs Jahre Haft. Das jeweilige Strafmaß soll am Montag verkündet werden. Den acht Angeklagten, unter ihnen eine Frau, wird "Gewalt gegen Ordnungskräfte" bei dem Protest am 6. Mai 2012 vorgeworfen.

