Stockholm (AFP) Die schwedische Prinzessin Madeleine hat eine Tochter zur Welt gebracht. "Mutter und Tochter sind wohlauf", teilte das Königshaus am Freitag mit. Die 31-Jährige ist seit Juni mit dem New Yorker Banker Christopher O'Neill verheiratet. Das Paar lebt in New York.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.