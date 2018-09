Genf (AFP) Für das Schweizer Bundesgericht sind die Ausdrücke "Sauausländer" oder "Dreckasylant" Beschimpfungen, verstoßen aber nicht gegen das eidgenössische Anti-Rassismus-Gesetz. In einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung urteilt das Gericht, das gelte selbst dann, wenn "Sau-" oder "Dreck-" in Verbindung mit einer Nationalität verwendet werde. Damit entschieden die Richter zugunsten eines Polizisten, der im April 2007 in Basel einen algerischen Asylwerber festgenommen und entsprechend beschimpft hatte.

