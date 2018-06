Harare (AFP) Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat seinen 90. Geburtstag in Singapur verbracht, wo er medizinisch behandelt wird. Seine Abwesenheit verstärkte in Simbabwe am Freitag Gerüchte, wonach der langjährige Machthaber krank ist. Die Rede ist davon, dass Mugabe an Prostatakrebs leidet. Offiziell heißt es, er lasse sich in Singapur wegen der Augenkrankheit Grauer Star behandeln. Mugabe wird erst kurz vor einer offiziellen Geburtstagsfeier in einem Stadion am Sonntag zurückerwartet.

